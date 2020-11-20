Дмитрий Булыкин – об игре сборной России: 5:0 — это слишком стыдно

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«Конечно, 5:0 — это слишком стыдно, но такое случается. Думаю, про отставку главного тренера говорить рано, лакмусовой бумажкой будет чемпионат Европы. А на результате прошедшей игры сказались и кадровые потери, и физическое состояние футболистов из-за тяжёлого графика, и нереализованные моменты. В итоге получился такой же матч, как у Германии против Испании.



Я бы не назвал это кризисом, это коронавирусный эффект. Сбился график, многие футболисты не привыкли играть через два дня на третий. Всё это наложило отпечаток. Я думаю, что шансы хорошо выступить ещё остаются», — цитирует Булыкина НСН.

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