Судья Хусаинов: когда в России футбол судили чище? Никогда!

Бывший рефери ФИФА и руководитель судейского комитета России Сергей Хусаинов прокомментировал текущее состояние аппарата арбитров.



«Самое обидное, что даже на начальном этапе – любительских лигах, ПФЛ – не приветствуется нейтральное судейство. Молодых ребят, которые хотят судить из любви к футболу, как говорится, не пропускают, поскольку они не выполняют определённые задания. Это касается не только РПЛ, ФНЛ или ПФЛ, но даже турниров среди дублёров. Уже на этих уровнях присутствует фактор целеуказания со стороны проводящей организации. Эта система сложилась уже годами. А во главе угла всех этих проблем стоят бизнес-интересы и деньги. К сожалению, такое просматривается даже в международных матчах.



Но вы правильно заметили, в 90-е эта, так сказать, помощь выполнялась более профессионально. Сейчас она непрофессиональная.



Чище? На самом деле чище не судили никогда. Всегда были, скажем так, неоправданно ошибочные действия арбитров. На каких-то этапах всегда присутствовали какие-то скандальные моменты, связанные с решением каких-то футбольно-политических вопросов – кому побеждать, кому вылетать, кому заходить. Но точно лучше было в те времена, когда в России был просто футбол. Человеческие отношения и ценности были другие», — цитирует Хусаинова ТНВ.

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