Джикия: иногда мне кажется, что свой родной язык Айртон тоже не знает

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил готовность подменить партнёра по обороне Айртона Лукаса на левом фланге, а также рассказал о трудностях в общении с бразильцем.



«Я помню себя левым защитником во многих матчах. И в Казани, и на «Энфилде». Если будет необходимость и тренерский штаб примет решение, то могу подменить Айртона. Лукас ведь не вечный, жёлтые карточки тоже получает. Хотя есть Андрей Ещенко, который может закрыть любую позицию.



На самом деле Айртон молодец, старается. Хотелось бы только, чтобы он выучил русский или хотя бы английский. Иногда мне кажется, что свой родной язык он тоже не знает. Просто слушает, головой качает. Ему можно две-три минуты что-то говорить, он просто в конце головой кивнёт. Улыбается зато красиво: зубы где-то у себя в Бразилии сделал со скидкой», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

Джикия: кого там Жиго пытается завалить? Маленьких и беззащитных?