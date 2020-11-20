Джикия: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в шутливой форме отреагировал на высказывание партнёра по обороне Андрея Ещенко.
Ранее ветеран красно-белых Ещенко сказал, что воспитывает из выступающего на левом фланге бразильца Лукаса Айртона топового защитника.
«У меня только один вопрос: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?» — приводит слова Джикии пресс-служба московского клуба.
«Спартак», набрав 28 очков в 14 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (30) и ЦСКА (31). Ближайший преследователь, «Динамо», отстаёт от красно-белых на 2 очка. В 15-м туре «Спартаку» как раз предстоит сыграть с бело-голубыми. Матч пройдёт 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 19:00 мск.
- 20 ноября 2020
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