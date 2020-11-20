Вирджил Ван Дейк приступил к лёгким тренировкам

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, получивший серьёзную травму колена в прошлом месяце, начал восстановление.



Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист приступил к лёгким тренировкам. Сроки возвращения Вирджила в строй остаются неясными.



Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена.

Напомним, помимо ван Дейка на долгий срок выбыл его партнёр по обороне Джозеф Гомес. Также на днях стало известно, что травму получил ещё один центральный защитник «Ливерпуля».