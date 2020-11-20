Сергей Кирьяков: мы видим, какие ошибки допускают судьи в Грозном

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит».
«Статистика по наименьшему количеству фолов и жёлтых карточек говорит о том, что «Зенит» больше находится с мячом, контролирует ход игры и любит это делать. Гораздо тяжелее арбитрам, когда встречаются две команды, которые по статистике на двоих имеют больше фолов и единоборств, чем все остальные. Поэтому, если логически рассуждать, в Грозном будет больше футбола, а не борьбы, и это должно облегчить работу бригады Сергея Карасёва. С другой стороны, арбитрам, как обычно, стоит быть начеку. Тем более мы видим, какие ошибки допускают в Грозном. В том числе решающие, которые определяют результат матча. Все мы помним, что назначается много штрафных, пенальти. И здесь в большей степени будут смотреть на хозяев, потому что много спорных решений именно на «Ахмат Арене». В том числе через эту призму многие и будут смотреть этот матч», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».
- 20 ноября 2020
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