Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия — об обещании Соболева про зубы: сделаю вес на сборах. Посмотрим, как заулыбается

Джикия — об обещании Соболева про зубы: сделаю вес на сборах. Посмотрим, как заулыбается
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на высказывание нападающего Александра Соболева, пообещавшего сходить к стоматологу, если капитан красно-белых скинет вес до 85 кг.

«Слова Соболева про зубы? Сделаю этот вес на сборах, и тогда посмотрим, как он заулыбается», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

Также Георгий рассказал о любви к кулинарии: «Если соберусь что-то написать или снять на видео, то это будет посвящено кулинарии. Сто процентов! Приготовление или поедание чего-то очень вкусного. Летом устраивали в Тарасовке небольшие пикники. Так что, когда потеплеет, можно будет что-нибудь придумать. Но сейчас точно не до этого. Не спрашивал ли рецептов у Тедеско? Это он и другие наши иностранцы меня спрашивают, в какие рестораны сходить. К счастью, в Москве много мест, где можно вкусно покушать».

Джикия: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020