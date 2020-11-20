Джикия — об обещании Соболева про зубы: сделаю вес на сборах. Посмотрим, как заулыбается

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на высказывание нападающего Александра Соболева, пообещавшего сходить к стоматологу, если капитан красно-белых скинет вес до 85 кг.
«Слова Соболева про зубы? Сделаю этот вес на сборах, и тогда посмотрим, как он заулыбается», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».
Также Георгий рассказал о любви к кулинарии: «Если соберусь что-то написать или снять на видео, то это будет посвящено кулинарии. Сто процентов! Приготовление или поедание чего-то очень вкусного. Летом устраивали в Тарасовке небольшие пикники. Так что, когда потеплеет, можно будет что-нибудь придумать. Но сейчас точно не до этого. Не спрашивал ли рецептов у Тедеско? Это он и другие наши иностранцы меня спрашивают, в какие рестораны сходить. К счастью, в Москве много мест, где можно вкусно покушать».
- 20 ноября 2020
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