«Наверное, меня с кем-то перепутали». Джикия — о попадании в топ-100 игроков отбора Евро

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал попадание в топ-100 футболистов отборочного турнира чемпионата Европы–2020 по версии УЕФА. Капитан красно-белых стал единственным россиянином в списке.



«Наверное, они ошиблись, перепутали меня с кем-то. Всегда приятно, когда тебя выделяют и говорят комплименты. Но отношусь к этому спокойнее, чем в начале своего пути в Премьер-Лиге и сборной. Прекрасно понимаю, что сегодня меня могут включить в сотку лучших, но уже через три игры назвать одним из худших за неделю. Научился находить баланс в отношении к похвале и критике», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».



Напомним, в отборе на Евро-2020 сборная России заняла второе место в группе, уступив лишь Бельгии. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому этапу турнира станет всё та же Бельгия, а также Дания и Финляндия. Соревнования должны были пройти этим летом, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

Джикия — об обещании Соболева про зубы: сделаю вес на сборах. Посмотрим, как заулыбается