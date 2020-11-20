Джикия: в мужском плане Понсе — большой молодец

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия рассказал, кого из партнёров по команде считает главным джентльменом.
«Кандидатур много, но я бы выделил Понсе. Он тоже получал красные карточки? Я не о карточках, а о поведении в жизни. Эсекьель – совсем молодой парень, но очень достойно себя ведёт: всегда спокоен и сосредоточен. Он хороший семьянин: как-то привёл на командный ужин свою супругу и маленького сына по имени Леон, мы познакомились. В мужском плане Понсе – большой молодец», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».
«Спартак», набрав 28 очков в 14 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (30) и ЦСКА (31). Ближайший преследователь, «Динамо», отстаёт от красно-белых на 2 очка.
- 20 ноября 2020
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