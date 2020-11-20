Геннадий Орлов: какой смысл отправлять Черчесова в отставку?

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«Конечно, есть огромные претензии и к тренерам, и к игрокам сборной России. Нельзя так позорно выступать, защищая честь российского футбола. Наш футбол такого недостоин. Игроки, их индивидуальное мастерство, расстановка на поле — всё это вызывает много вопросов.



Виновата вся команда. Разве Черчесов виноват, что не умеют отбирать мяч ни Жирков, ни Оздоев? Юрий не защитник, это атакующий игрок, и ему нужна сзади страховка. Магомед в эпизоде с первым голом должен был страховать, но он дёрнул ногу вперёд — не попал, а потом просто продолжил смотреть, как серб от него убегает. Кузяев был вторым опорником, но он ведь тоже атакующий игрок, у него нет навыков отбора. И вратарь Гильерме в первом тайме фактически ни разу не спас. Из этих ошибок всё складывается.



Думаю, Черчесов им не говорил, чтобы они так играли. Это индивидуальное мастерство. В сборной можно лишь собрать вместе индивидуальных мастеров, дать им какую-то идею. Но у нас и нет идеи. Никто не может понять, по какой идее играет сборная России. Где идея игры? Нужно готовиться и выходить к весне в другом настроении. Подождём, когда выздоровеют Баринов, Головин, чтобы они набрали форму. Какой смысл отправлять Черчесова в отставку? И он всё-таки справился с главной задачей — выйти на чемпионат Европы. А перед Лигой наций никаких задач не ставили», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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