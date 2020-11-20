Месут Озил: исламофобия в Европе растёт. Мы должны обезоруживать это отношение добротой

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в своём «твиттере» выразил обеспокоенность отношением к мусульманам в Европе, а также предложил способ борьбы с этим явлением.



«К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и других частях света, и СМИ играют в этом большую роль. Мой ответ таков: мы должны реагировать на это отношение так, чтобы не усиливать его, а обезоруживать своей добротой и делать так, чтобы оно затихло», — написал Озил.



Озил перешёл в «Арсенал» в 2013 году из мадридского «Реала», а до этого выступал за «Вердер» и «Шальке-04». С «канонирами» Месут завоевал шесть трофеев: три Кубка и три Суперкубка Англии. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек не провёл ни одного матча за лондонский клуб.

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