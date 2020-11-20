Орлов: не взять Дзюбу – ошибка, Джикия даже защитниками не умеет руководить

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России, а также капитанской повязке защитника «Спартака» Георгия Джикии.



«Конечно, на сборную России повлияло отсутствие Дзюбы. Джикия был капитаном, он даже защитниками не умеет руководить, а уж всей командой — тем более. Это капитан команды, защитник, и он должен был опорников держать на канатах, кричать им в спину: «Садитесь ближе, играйте компактно, подстраховывайте друг друга». А Джикия во втором мяче сам отстал. И он вообще отставал, зачем-то шёл в атаку.



Я убеждён, что не взять Артёма было ошибкой. Надо думать только о футболе, особенно тренеру сборной. Он же не воспитатель, его фамилия не Макаренко, а Черчесов. Он так решил и всё испортил», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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