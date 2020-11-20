Геннадий Орлов: в голове Заболотного не хватает футбольного мозга

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Сочи» и сборной России Антона Заболотного.



«Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Напротив него один вратарь, а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы просто в угол послать мяч. Зачем ты бьёшь со всей силы, когда выходишь один на один? У него такие стереотипы, которые уже не победить. Ему же не 17 лет. Зачем он нужен сборной? Если у Соболева проблемы с коленом, поставь любого другого. Футбол — это мяч принять, обработать, отдать. Там были игроки лучше, чем он. Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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