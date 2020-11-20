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В «Сочи» прокомментировали отстранение футболиста за игру на тотализаторе

В «Сочи» прокомментировали отстранение футболиста за игру на тотализаторе
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал инцидент с полузащитником Никитой Колдуновым, который был отстранён РФС на полгода условно за игру на тотализаторе.

«Этот случай в клубе первый, Колдунов понимает всё и раскаивается, но это не снимает с него ответственности. Для него это будет урок. Хорошо, что всё ещё закончилось для него именно так. В ту сторону ему смотреть теперь точно не нужно, по крайней мере пока он профессиональный спортсмен.

Каждый может посмотреть в эту сторону. У кого-то пролетело, а кому-то прилетело. Ставки у него были в маленьком размере и в маленьком количестве, всего два-три факта ставки. Что касается внутреннего разбирательства, это останется у нас в клубе, но санкции мы к нему применили», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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