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Куман: могу понять, почему Месси взбешён. Слухи про конфликт с Гризманном — чушь собачья

Куман: могу понять, почему Месси взбешён. Слухи про конфликт с Гризманном — чушь собачья
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о слухах про конфликт между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном.

«Могу понять, почему Лео взбешён. К таким людям, как он, нужно уважительнее относиться. Он долго летел, а после этого вынужден слушать такие вопросы. Это неуважение. Возможно, вы делаете это, чтобы создать дискуссию на ровном месте. В раздевалке я не видел ничего, что бы указывало на проблему между Месси и Гризманном. И я не люблю искать проблемы. Агент, который недавно выступил на эту тему, перестал работать с Антуаном много лет назад. Все эти слухи – чушь собачья», — цитирует Кумана Marca.

Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года. Сообщалось, что Месси и другие лидеры сине-гранатовых были недовольны приобретением француза, поскольку тот годом ранее публично отказался от трансфера.

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