«Уфа» подписала хорватского полузащитника Мрзляка

«Уфа» на своём официальном сайте объявила о переходе хорватского полузащитника Филипа Мрзляка.



27-летний футболист, выступающий преимущественно в опорной зоне, перебрался в российский клуб бесплатно, присоединившись на правах свободного агента. Условия контракта с игроком не разглашаются.



«Уфа» приветствует Филипа и желает ему добиться новых высот с нашей командой!» — говорится в сообщении уфимцев.



Последним клубом Мрзляка было бухарестское «Динамо», которое он покинул в этом году. В ходе своей карьеры полузащитник также защищал цвета загребских «Динамо» и «Локомотива» и других команд. В прошлом сезоне Филип принял участие в 23 матчах румынской Лиги 1, забил 2 гола и получил 4 жёлтые карточки.

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