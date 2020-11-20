Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Поль Погба не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает The Athletic, француз намерен отработать своё соглашение с манкунианцами, чтобы потом выйти на рынок свободных агентов. Манкунианцы, при таком стечении обстоятельств, хотят продать француза до окончания срока его контракта, чтобы не потерять игрока бесплатно.



Несколько месяцев назад «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с Погба ещё на один сезон — до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 27-летний француз провёл семь матчей в английской Премьер-лиге, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В Лиге чемпионов в трёх встречах Погба отметился двумя голевыми передачами.

После 8 туров на счету «Манчестер Юнайтед» 10 очков и 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч манкунианцы проведут завтра, 21 ноября. В рамках 9-го тура английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» пожалует «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи — в 23:00 мск.