Куман: Месси и «Сити»? Не вижу его в другом клубе

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что не желает обсуждать тему возможного перехода нападающего Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

«Месси и „Сити“? Я не вижу его в другом клубе. И я больше не буду отвечать на эти вопросы.

У Лео есть ещё один год по контракту с «Барселоной». Это будущее Лео. Надеюсь, оно будет здесь. Я не тот человек, который попытается заставить Лео остаться. Посмотрим, что произойдёт в будущем, сейчас он игрок «Барселоны», — цитирует Кумана Marca.

Куман также высказался о слухах про конфликт между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном.

Напомним, по окончании прошлого сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».