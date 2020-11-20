Маттейс де Лигт вернулся в общую группу «Ювентуса» после тяжёлой травмы плеча

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, который пропустил около трёх месяцев из-за травмы плеча, вернулся в общую группу и готовится к следующему туру итальянской Серии А, сообщает пресс-служба туринцев.
Нидерландский футболист вывихнул правое плечо ещё в конце 2019 года. Операция была отложена до конца сезона-2019/2020. Причиной задержки операции могло быть полное отсутствие альтернатив в составе туринской команды, поскольку Джорджио Кьеллини и Мерих Демирал тоже были травмированы на тот момент. «Ювентус» стал чемпионом Италии. Туринская команда набрала 83 очка и на одно очко опередила ближайшего преследователя — миланский «Интер».
В следующем туре чемпионата Италии туринцы примут «Кальяри». Подопечные Андреа Пирло занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
- 20 ноября 2020
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