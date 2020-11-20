Мостовой – о третьем месте Тедеско в рейтинге перспективных тренеров: необъективно как-то

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал список самых перспективных тренеров мира, который составило издание AS. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско оказался в нём на третьем месте.
«Необъективно как-то, не стоит заострять внимание на таких рейтингах. Опубликовали и опубликовали, всё это условно. Я тоже могу завтра выложить своё мнение, и оно будет весомее. Я эти издания читаю, читал, когда играл – повторюсь, не стоит заострять внимание.
Оценку тренеру всегда дают по окончании сезона, а делать их в процессе и без титулов — ну не знаю. Таких молодых тренеров немного, поэтому особо некого выделять. Сегодня ты перспективный, потом тебе забьют четыре-пять, проиграешь пять игр подряд, и всё, уже не перспективный, и тебя забывают. Я не знаю, из чего складываются такие рейтинги, но есть ещё 10 фамилий, которые могут быть в таком списке. Повторюсь, тренерская жизнь такая: сегодня ты здесь, а завтра уже там», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 ноября 2020
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