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Клопп: чемпионство в этом сезоне будет более значимым, чем в прошлом

Клопп: чемпионство в этом сезоне будет более значимым, чем в прошлом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге в этом сезоне.

«Не думаю, что кто-то наберёт 100 очков или около того в этом сезоне АПЛ. Календарь сезона на четыре недели короче, а количество игр неизменно. Я не думаю, что это возможно. При таком раскладе даже 87 очков кажутся чем-то недостижимым.

Если бы мы выиграли чемпионство в этом сезоне, это было бы большим достижением, если честно. Может быть, даже более значимым, чем в прошлом году. Если честно, мне нравится в английской Премьер-лиге то, что здесь очень много претендентов на победу.

Наш старт в этом сезоне был неплохим. Да, у нас была особая игра с «Астон Виллой» (2:7) в 4-м туре. Может, нам это было нужно", – приводит слова немца Daily Mail.

«Ливерпуль» продолжает подготовку к матчу 9-го тура с «Лестер Сити» — лидером турнирной таблицы АПЛ. Матч состоится послезавтра, 22 ноября, на «Энфилде». Начало – в 22:15 мск.

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