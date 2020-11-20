В. Березуцкий — о травме Дивеева: я с переломанным носом оставался всегда, ломал раз пять

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который сейчас работает в тренерском штабе «армейцев», прокомментировал игру Игоря Дивеева со сломанным носом в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5), а также рассказал о своём опыте игры с такой травмой.



«Человек сыграл 42 минуты со сломанным носом и сотрясением? Игорь мог не почувствовать, что это серьёзно. Всё-таки в игре большой адреналин, особенно после столкновения и падения. Человек может неверно трактовать своё состояние и чувствовать боль не так, как после игры, когда накал внутренних страстей падает. Продолжать игру с переломом носа не так страшно, как кажется. С сотрясением же играть нельзя 100%. Координационные возможности сильно падают, и возникают проблемы с игрой, передвижением и мыслями. После сотрясения как минимум 8-10 дней надо отдыхать.



Игорь молодец, что смог доиграть всё это время. Он поступил как настоящий профессионал, понимающий, что не так много замен есть на скамейке. Матч сложился не так хорошо для сборной, но иногда важно быть с партнёрами на футбольном поле и проявлять свои качества. После этого, наверное, можно сказать, что из Дивеева вырастет хороший защитник, который не будет бояться столкновений и, несмотря ни на что, будет играть даже с повреждениями, как это обычно бывает у футболистов.



Только сегодня говорили с Онопко о нашем опыте. И играли, и доигрывали. Нос сломать можно по-разному: если разбивают в мясо, то оставаться на поле невозможно. Я с переломанным носом оставался всегда. Это было обычно под окончание матча. Один раз заменили после перерыва. Всего ломал нос раз пять», — цитирует Березуцкого Sport24.

У Игоря Дивеева выявлена закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и сотрясение