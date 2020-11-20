Клопп: нельзя просто обвинять игроков в высоких заработках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением на тему высоких зарплат современных футболистов.
«Людям нужно понимать футболистов. Нельзя просто обвинять игроков в высоких заработках. Дело не в этом. Некоторые игроки так много зарабатывают только потому, что они особенные.
Есть блестящие актёры, которые, однако, никогда не станут Джеймсом Бондом. Будучи Джеймсом Бондом, ты зарабатываешь больше других.
В футболе то же самое. Очень много людей играет в футбол, и лучшие из них зарабатывают больше. Но это не делает лучших более приспособленными ко всем сферам жизни», – цитирует 53-летнего немца Daily Mail.
«Ливерпуль» продолжает подготовку к матчу 9-го тура с «Лестер Сити» — лидером турнирной таблицы АПЛ. Матч состоится послезавтра, 22 ноября, на «Энфилде». Начало – в 22:15 мск.
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