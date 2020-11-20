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«Рига», которую возглавлял Кононов, стала чемпионом Латвии во время карантина

«Рига», которую возглавлял Кононов, стала чемпионом Латвии во время карантина
Футбол / Прочие турниры 0

«Рига» выиграла титул чемпиона Латвии в третий раз подряд. Команда победила в чемпионате за два тура до конца.

Сегодня РФШ, занимающий второе место в турнирной таблице, на выезде проиграл «Лиепае» со счётом 0:1. «Риге», набравшая 69 очков, досрочно выиграла турнир, за два тура до финиша чемпионата опережая РФШ на 9 очков.

18 ноября 16 представителей «Риги» (14 из них – футболисты) заразились коронавирусом, о чём свидетельствует последнее тестирование команды. Коллектив в полном составе был отправлен на карантин.

Напомним, в середине ноября главный тренер «Риги» Олег Кононов и латвийский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В начале сентября специалист был вынужден покинуть Ригу по семейным обстоятельствам.

В розыгрыше чемпионата Латвии этого сезона «Рига» набрала 69 очков в 25 турах и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший запланированный поединок запланирован на 26 ноября – в нём команда должна будет сыграть с РФШ.

14 игроков «Риги» заразились коронавирусом
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