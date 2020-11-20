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Экс-игрок «Манчестер Сити»: переход Месси в «Ман Сити» неизбежен — не вижу другого исхода

Экс-игрок «Манчестер Сити»: переход Месси в «Ман Сити» неизбежен — не вижу другого исхода
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Тревор Синклер поделился мнением о продлении контракта Хосепа Гвардиолы с «горожанами», а также о возможном переезде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на Туманный Альбион.

«Я думаю, что каждый фанат «Манчестер Сити» в восторге от этой новости. Гвардиола не только брал трофеи. Вспоминаются 100 очков в сезоне-2017/2018 и две победы подряд в АПЛ — испанец невероятно хорош в «Ман Сити».

Я считаю, что переход Месси неизбежен — не вижу другого исхода. Вижу, как клуб, за который я переживаю, подписывает контракт с лучшим игроком мира и с его помощью, возможно, выигрывает Лигу чемпионов.

Лео слишком молод, чтобы вернуться к себе на родину в Аргентину. Не думаю, что есть какой-либо другой клуб, где есть правильный тренер, под руководством которого Месси мог бы чувствовать себя комфортно. Я чувствую, что это рано или поздно произойдёт. Не могу дождаться, когда это случится,» – цитирует 47-летнего англичанина talkSPORT.

Тревор Синклер выступал за «Манчестер Сити» с 2003 по 2007 год, проведя в стане «горожан» 82 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей. Также он является участником чемпионата мира — 2002 в составе сборной Англии.

У Гвардиолы есть тысяча причин продлить контракт с «Сити». Но это всё равно грустно
Нужно ли было одному из лучших тренеров современности оставаться в Англии?
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