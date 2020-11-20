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Павлюченко: Кокорин попал не в свою команду. Как Смолов в «Локомотиве»

Павлюченко: Кокорин попал не в свою команду. Как Смолов в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ 0

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина после перехода в московскую команду.

«Почему Кокорин не играет в «Спартаке»? Моё мнение — просто он не в свою команду попал. Скорее всего, его «не видит» тренер. Понятно, что и ситуация с тюрьмой выбила его из колеи. Мне кажется, знаю Сашку, он сильный футболист, у него всё есть. Просто попал не в ту команду. Мне кажется, сейчас вернуть его в «Зенит» — он начнёт через игру забивать.

Бывает такое. В «Сочи»-то играл. Так же как Смолов в «Локомотиве». У меня, когда попал в «Локомотив», тоже не пошло. Тоже не моя команда", — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Кокорин сыграл за «Спартак» 8 матчей, забил один гол, отдал одну голевую передачу.

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