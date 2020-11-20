Сульшер: Погба очень важен для нас и как игрок, и как человек

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в очередной раз высказался о ситуации вокруг полузащитника Поля Погба.



«Прошлый сезон был трудным для Погба. В этом он уже переболел коронавирусом. Три матча за сборную Франции помогли ему набрать форму и вернуться в игровой ритм. После его возвращения мы разговаривали с ним. Сейчас он чувствует, что стал сильнее.



Я считаю, что его игра будет только прогрессировать. Он очень важен для нас и как игрок, и как человек. Для «Манчестер Юнайтед» очень важно, чтобы он был в хорошей форме.



Каждая игра – это как новая жизнь. На «Олд Траффорд» мы провели лучшую игру сезона против «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Пока дома и на выезде мы выглядим по-разному. Мы работаем над этим. Матч с «Эвертоном» показал, к чему мы хотим двигаться — уверенная игра в обороне, два прекрасных мяча благодаря командным взаимодействиям, креатив на протяжении всей игры и отличный гол, забитый после контратаки», – цитирует норвежца официальный сайт «красных дьяволов».



Завтра, 21 ноября, в рамках 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Бромвич Альбион». Начало игры — в 23:00 мск.

Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»