Павлюченко: когда пришёл в «Тоттенхэм», болельщики кричали: «Не выпускайте Бэйла!»

Экс-футболист «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал, как болельщики лондонцев относились к нападающему Гарету Бэйлу на начальном этапе его карьеры.

«Когда я пришёл в «Тоттенхэм», Бэйл и Модрич сидели на лавке. С Бэйлом вообще ситуация странная была. Когда его выпускали на замену, стадион вставал, болельщики кричали: «Ууу, не выпускайте Бэйла!» Оказывается, до этого 10 игр подряд он выходил, статистика была плохая, команда проигрывала. Они поняли, что это чёрная метка какая-то. Когда Бэйл майку надевал, болельщики ухали», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю.