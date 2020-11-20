Зинедин Зидан раскритиковал людей, которые составляют календари матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением, что футболисты проводят слишком много матчей.

«Это проблема, которая меня беспокоит. Здоровье игроков — это самое главное, поэтому я всегда за этим внимательно слежу, и именно сегодня я хочу об этом сказать. Я знаю, что есть люди, составляющие календари и принимающие во внимание многие вещи, но в конце концов игроки утомляются, и, если они не отдыхают, они не могут хорошо выступать.



Травмы Рамоса и Варана в матчах за сборную? Это худшее, что может случиться с тренером клуба. Я видел это и очень беспокоился», — цитирует Зидана Mundo Deportivo.

У Серхио Рамоса была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги, игрок получил травму в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (6:0). Рафаэль Варан получил травму во время встречи Франции и Швеции (4:2), его пришлось заменить в перерыве.