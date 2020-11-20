Зинедин Зидан раскритиковал людей, которые составляют календари матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением, что футболисты проводят слишком много матчей.
«Это проблема, которая меня беспокоит. Здоровье игроков — это самое главное, поэтому я всегда за этим внимательно слежу, и именно сегодня я хочу об этом сказать. Я знаю, что есть люди, составляющие календари и принимающие во внимание многие вещи, но в конце концов игроки утомляются, и, если они не отдыхают, они не могут хорошо выступать.
Травмы Рамоса и Варана в матчах за сборную? Это худшее, что может случиться с тренером клуба. Я видел это и очень беспокоился», — цитирует Зидана Mundo Deportivo.
У Серхио Рамоса была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги, игрок получил травму в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (6:0). Рафаэль Варан получил травму во время встречи Франции и Швеции (4:2), его пришлось заменить в перерыве.
- 20 ноября 2020
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
18:56
-
18:55
-
18:44
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:32
-
18:21
-
18:19
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:54
-
17:54
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:23
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:12
-
17:00
-
16:39
-
16:36
-
16:26