Роджерс: несмотря на травмы, «Ливерпуль» — один из претендентов на титул

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о сопернике.



«В этом сезоне у каждой команды будут свои проблемы с травмами. Но, несмотря на это, «Ливерпуль» всё ещё является грозной командой, участвующей в борьбе за титул.



У них есть игроки высокого класса, которые уже играли на первых ролях. Также в их составе есть игроки, которые выходят со скамейки запасных, являясь действительно сильными исполнителями. У нас есть свои проблемы с травмами.



В воскресенье нам придётся хорошо защищаться и быть агрессивными при обороне своих ворот. Когда мы находимся в атаке, мы должны быть хладнокровными. На мой взгляд, в этом сезоне в атаке мы играем лучше всех», — приводит слова североирландца BBC.

Матч «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоится послезавтра, 22 ноября, на «Энфилде». Начало – в 22:15 мск.