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Россиянин Павел Клюев стал третьим призёром премии УЕФА

Россиянин Павел Клюев стал третьим призёром премии УЕФА
Футбол / Прочие турниры 0

Россиянин Павел Клюев занял третье место по итогам премии UEFA Grassroots Awards за достижения в массовом футболе в номинации «Лучший лидер», сообщает сайт Российского футбольного союза.

UEFA Grassroots Awards является самой престижной премией в массовом футболе и ежегодно проводится среди европейских футбольных ассоциаций, направляющих своих кандидатов для рассмотрения в пяти номинациях. Награда «Лучший лидер» вручается организаторам (учителям, тренерам и другим активным лицам), которые проявили исключительную целеустремлённость и своим трудом оказали большое влияние на развитие массового футбола в регионе.

Павел Клюев стал первым россиянином, который вошёл в топ-3 призёров. В последний раз проект из России получал UEFA Grassroots Awards в 2014 году. Тогда в номинации «Лучший проект» был отмечен международный детский фестиваль «Локобол».

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