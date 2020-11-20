Власти Москвы разрешили пускать 25% зрителей на стадионы до конца года

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что до конца 2020 года власти Москвы установили квоту посещаемости в 25% от вместимости стадионов.
«Лига получила сообщение от департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей Российской Премьер-Лиги со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны заполнены не более чем на 25% от вместимости стадионов. «Спартаку», квота которого ранее была сокращена, также разрешено реализовывать билеты в количестве 25% от вместимости «Открытие Арены» (11 тысяч).
Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
В октябре московский «Спартак» был оштрафован на 300 тыс. рублей по административному делу о нарушении регламента по числу болельщиков на трибунах во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). После инцидента Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» пускать на стадион не более 2730 человек.
- 20 ноября 2020
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