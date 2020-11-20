Рапино: вставала на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых

Капитан женской сборной США Меган Рапино прокомментировала участие в акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Владелец клуба «Вашингтон Спирит», который изменил предматчевую программу так, чтобы гимн заиграл в момент, когда мы были в раздевалке, позднее обвинил меня, что я «украла» игру. Когда сказала журналистам, что встаю на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых и полицейской жесткости, многие приняли это на свой счёт. Мне показалось это странным. Они как личности не виноваты в том, что в нашей стране было рабство, но решение этой проблемы находится в зоне нашей общей ответственности.



Не ожидала такого возмущения. Когда выступала за права ЛГБТ-сообщества или за равную оплату труда, мои действия всегда тепло принимали в обществе. Знала, что проблема расизма — немного другое. Просто посмотрите, что случилось с игроками женской баскетбольной лиги, которых оштрафовали за то, что они надели футболки в знак протеста в июле. Их оштрафовали и индивидуально, и всю команду. Лига тоже понесла наказание. Лишь после протестов штрафы были отменены», — приводит слова Рапино The Guardian.