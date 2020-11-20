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Моуринью: Саутгейт сказал, что тренеры клубов давят на игроков. Пускай назовёт их имена

Моуринью: Саутгейт сказал, что тренеры клубов давят на игроков. Пускай назовёт их имена
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на недавние высказывания главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта по поводу давления на игроков национальной команды со стороны клубов.

«Прочитал слова Гарета Саутгейта, что тренеры некоторых клубов давят на игроков и убеждают их не играть за сборные. Именно поэтому Саутгейт иногда чувствует потребность позвонить некоторым тренерам, чтобы снизить накал эмоций.

Я бы хотел, чтобы он сказал, какие именно тренеры давят на своих футболистов. Кому из них он звонил? У него есть право вызывать тех игроков, которых он хочет», – цитирует Моуринью BBC.

Ранее португалец был недоволен самим фактом ноябрьского перерыва на матчи сборных в столь напряженном графике.

Завтра, 21 ноября, состоится матч 9-го тура АПЛ между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Начало встречи – в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Саутгейт заявил, что тренеры клубов оказывают давление на игроков сборной
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