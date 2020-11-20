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Анчелотти — о пяти заменах в АПЛ: сейчас никто не заботится о благополучии игроков

Анчелотти — о пяти заменах в АПЛ: сейчас никто не заботится о благополучии игроков
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 9-го тура с «Фулхэмом» поделился мнением по поводу возвращения пяти замен в матчах английской Премьер-лиги.

«Если говорить о благополучии игроков, то что с тремя, что с пятью заменами немногое изменится. Но, в любом случае, возможность проводить пять замен – это хорошо, на мой взгляд. Сейчас никто не заботится о благополучии игроков. Календарь очень плотный, а сборные в этот напряжённый период помимо матчей Лиги наций организовывают товарищеские встречи», — цитирует итальянца BBC.

Ранее многие наставники команд АПЛ обращались к руководству лиги с призывом вернуть возможность проводить пять замен в матчах английской Премьер-лиги.

Матч 9-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Эвертоном» состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск.

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