Роджерс: никаких мыслей о титуле, мы должны оставаться скромными

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» высказался о целях команды на остаток сезона.
«Мы хорошо начали сезон, но нам важно продолжать быть честными перед собой в нашем подходе, чтобы сохранить скромность. Нам необходимо как можно лучше готовиться к каждому матчу. Это наша единственная цель на данный момент.
В любой игре, особенно в матчах на выезде, вы должны хорошо защищаться, а затем эффективно распоряжаться мячом. Команда развивается и достигает поставленных целей разными способами. Мы отправились на матч с „Манчестер Сити“ в качестве аутсайдера, но в итоге выиграли встречу со счётом 5:2, владея мячом всего 28% времени. Но эти 28% не были простым перекатыванием мяча», — приводит слова Роджерса Sky Sports.
Матч «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоится послезавтра, 22 ноября, в Ливерпуле. Начало встречи – в 22:15 мск.
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