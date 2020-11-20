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Пирло: период адаптации окончен. До Рождества «Ювентус» ждёт 10 финалов

Пирло: период адаптации окончен. До Рождества «Ювентус» ждёт 10 финалов
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура итальянской Серии А с «Кальяри».

«Завтра будет принципиальный матч с «Кальяри». Чемпионат для нас уже должен начаться, период адаптации окончен. До Рождества у нас будет 10 матчей, и все эти встречи будут своего рода финальными. Хочу увидеть боевой дух команды. Нам придётся приложить немало усилий, чтобы добиться результатов", — цитирует Пирло Tuttosport.

21 ноября «Ювентус» сыграет с «Кальяри». В семи матчах итальянской Серии А команда Андреа Пирло, набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Кальяри» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (17).

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