Бензема может пропустить матч с «Вильярреалом» из-за травмы

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может пропустить матч 10-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», сообщает Marca.

Бензема и форвард Лука Йович, у которого обнаружили коронавирус, не участвовали в последней тренировке «Реала». Французский форвард получил травму в матче «Реала» с «Валенсией» (1:4) и, похоже, не смог восстановиться во время паузы на матчи национальных команд.

Завтра, 21 ноября, «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом». Мадридская команда, набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (18) — на втором месте.

В нынешнем сезоне Бензема провёл в Примере восемь матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.