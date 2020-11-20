Бензема может пропустить матч с «Вильярреалом» из-за травмы
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может пропустить матч 10-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», сообщает Marca.
Бензема и форвард Лука Йович, у которого обнаружили коронавирус, не участвовали в последней тренировке «Реала». Французский форвард получил травму в матче «Реала» с «Валенсией» (1:4) и, похоже, не смог восстановиться во время паузы на матчи национальных команд.
Завтра, 21 ноября, «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом». Мадридская команда, набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (18) — на втором месте.
В нынешнем сезоне Бензема провёл в Примере восемь матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
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