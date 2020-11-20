Леонид Трахтенберг выписан из больницы в преддверии дерби «Спартак» — «Динамо»

Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг выписан из больницы после перенесённого коронавируса в преддверии московского дерби 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Сегодня днём выписали из клиники, и я уже дома. Как здорово, что это произошло накануне завтрашнего, без преувеличения, исторического дерби «Спартак» — «Динамо». И красно-белых, и бело-голубых тренировал в разные годы великий Бесков. Мы были знакомы с 60-х, но сблизились в критический для «Спартака» период, когда ему предстояло выдержать серьёзную конкуренцию — а достойных претендентов было предостаточно — в споре за возвращение в высшую лигу.
С той поры нередко сопровождал спартаковцев в выездных матчах. Причём иной раз — по приглашению Константина Ивановича, с которым, несмотря на ощутимую разницу в возрасте, мы подружились на долгие-долгие времена. Теперь нетрудно представить, с каким нетерпением и волнением ожидаю субботнего матча. И пусть следить за игрой не посчастливиться из ложи прессы «Открытие Арены», безмерно рад победить к этому дню коронавирус и вернуться домой к экрану телевизора. А душой, как в старые добрые бесковские времена, мысленно, всей душой буду там, на поле, вместе с любимой с детства командой. Ведь «Спартак» — моя первая и последняя любовь. Любовь с первого взгляда», — цитирует Трахтенберга «Спорт-экспресс».
- 20 ноября 2020
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