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«Бордо» на выезде обыграл «Ренн» в матче 11-го тура Лиги 1

«Бордо» на выезде обыграл «Ренн» в матче 11-го тура Лиги 1
Футбол / Франция 0

Сегодня, 20 ноября, «Ренн» принимал «Бордо» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте. Автором гола стал 33-летний полузащитник «Бордо» Атем Бен-Арфа. Ему ассистировал нападающий Самуэль Калу Оджим.

Таким образом, «Ренн» остался на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков. Столько же очков у «Марселя», однако у этой команды есть два матча в запасе. «Бордо» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «Ренн» проведёт на групповой стадии Лиги чемпионов. Французская команда примет «Челси» в матче 4-го тура. В группе с ними — «Севилья» и «Краснодар».

Франция - Лига 1. 11-й тур
20 ноября 2020, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
0 : 1
Бордо
Бордо
0:1 Бен-Арфа – 37'
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