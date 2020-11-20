«Бордо» на выезде обыграл «Ренн» в матче 11-го тура Лиги 1

Сегодня, 20 ноября, «Ренн» принимал «Бордо» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершился победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте. Автором гола стал 33-летний полузащитник «Бордо» Атем Бен-Арфа. Ему ассистировал нападающий Самуэль Калу Оджим.
Таким образом, «Ренн» остался на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков. Столько же очков у «Марселя», однако у этой команды есть два матча в запасе. «Бордо» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.
Следующий матч «Ренн» проведёт на групповой стадии Лиги чемпионов. Французская команда примет «Челси» в матче 4-го тура. В группе с ними — «Севилья» и «Краснодар».
- 21 ноября 2020
-
00:18
-
00:04
- 20 ноября 2020
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:19
-
22:14
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
21:37
-
21:37
-
21:26
-
21:20
-
21:04
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:13
-
20:08
-
20:02
-
19:53
-
19:48