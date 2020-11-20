Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо вернулся к тренировкам с командой

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сегодня, 20 ноября, вернулся к тренировкам с командой.



27-летний бразилец опубликовал следующую запись на своей странице в «Твиттере»: «Восстановление окончено. Снова на поле!».

Фото можно посмотреть на официальной станице Фабиньо в «Твиттере»

Бразильский опорный полузащитник получил травму 27 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном» (2:0).



В этом сезоне Фабиньо провёл шесть матчей в английской Премьер-лиге, в которых результативными действиями не отметился. Бразилец выходил на поле, играя на разных позициях: на своей основной — опорного полузащитника, а также — из-за обилия травм игроков обороны мерсисайдцев — в центре обороны.



Ближайший матч «Ливерпуля состоится в воскресенье, 22 ноября. В матче 9-го тура АПЛ к ним в гости пожалует лидер турнирной таблицы — «Лестер Сити». Начало встречи — в 22:15 мск.