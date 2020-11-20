Зобнин — о русском языке Тедеско: он уважает Россию. Это подкупает, игроки всё впитывают

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями в преддверии московского дерби в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», а также высказался о немецком главном тренере Доменико Тедеско, который учит русский язык.
«Особый ли настрой на матч с «Динамо»? Именно на «Динамо» — нет, но есть настрой на дерби. Нет такого, что на «Динамо» я выхожу как-то по-особенному, каждое дерби для меня очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как я играл за «Динамо».
Лидеры «Спартака» настраивают новичков по-особенному? В основном это делает тренер. Он даёт понять перед такими матчами, как с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» или «Локомотивом», насколько это важные игры. Они ведь наши конкуренты, на них необходимо особенно настраиваться. И заряда от Тедеско нам хватает, плюс все русские ребята понимают всё без слов, а иностранцы у нас давно — тоже понимают, что это за игры.
Тедеско — человек, умеющий находить язык со всеми. Он всегда поможет. Если кто-то не играет, то всегда объяснит почему. В этом плане он большой специалист. Общаюсь с ним на русском? Да на разных языках общаемся. Плюс у нас переводчик есть. Но человек приехал в новую для себя страну, начал учить её язык — значит, уважает Россию, хочет здесь надолго остаться. Нас, футболистов, это тоже подкупает. Игроки — они ведь как дети, всё подмечают. И для нас, особенно русских, это очень приятно», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 21 ноября. Начало — в 19:00 мск.
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