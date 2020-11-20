Агент: Иско не хочет уходить из «Реала»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Иско в эфире El Larguero заявил, что игрок не намерен покидать клуб.
«Многое уже было сказано на тему трансфера Иско, но мы не изучаем предложения других клубов и не обсуждаем идею уйти из «Реала», — приводит слова агента Besoccer.
Сообщалось, что Иско выставлен на трансфер. Руководство клуба решило продать хавбека с разрешения главного тренера Зинедина Зидана.
Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересован «Эвертон». Главный тренер английской команды Карло Анчелотти, под руководством которого Иско два года выступал в «Реале», рассчитывает завершить трансфер в январе 2021 года.
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». В составе «сливочных» футболист завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, национальный кубок и четыре кубка Лиги чемпионов.
- 21 ноября 2020
-
00:18
-
00:04
- 20 ноября 2020
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:19
-
22:14
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
21:37
-
21:37
-
21:26
-
21:20
-
21:04
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:13
-
20:08
-
20:02
-
19:53
-
19:48