Агент: Иско не хочет уходить из «Реала»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Иско в эфире El Larguero заявил, что игрок не намерен покидать клуб.

«Многое уже было сказано на тему трансфера Иско, но мы не изучаем предложения других клубов и не обсуждаем идею уйти из «Реала», — приводит слова агента Besoccer.

Сообщалось, что Иско выставлен на трансфер. Руководство клуба решило продать хавбека с разрешения главного тренера Зинедина Зидана.



Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересован «Эвертон». Главный тренер английской команды Карло Анчелотти, под руководством которого Иско два года выступал в «Реале», рассчитывает завершить трансфер в январе 2021 года.



Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». В составе «сливочных» футболист завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, национальный кубок и четыре кубка Лиги чемпионов.