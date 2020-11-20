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Фомин: «Динамо» набрало ход, надо побеждать «Спартак». Самая важная игра

Фомин: «Динамо» набрало ход, надо побеждать «Спартак». Самая важная игра
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями в преддверии дерби со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Дерби со «Спартаком» — особые эмоции? Скоро прочувствую это на поле. Уже все подогревают интерес, самая важная игра. Хочется принять участие. Жаль, что будет неполный стадион. Но читал, что пустят семь тысяч зрителей. Уверен, будет классная атмосфера. Мы сейчас набрали ход, получаем удовольствие от футбола. Надо продолжать в том же духе и побеждать.

В детстве тренировался в «Спартаке»? Чуть-чуть побыл там, остались друзья. Особых чувств к «Спартаку» не испытываю. Было — и было. Освоился ли в «Динамо»? Всё очень быстро сложилось: только приехал — сразу начался чемпионат. Даже Москву ещё не посмотрел, был только на Красной площади и на Воробьёвых горах. А так, толком ещё никуда не выбирался. Только игры, подготовка к ним, переезды. Тем более коронавирус, всё строго — очень часто сдаём тесты», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 21 ноября. Начало — в 19:00 мск.

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