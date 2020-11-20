Умяров — о матче с «Динамо»: после сборных матчи идут тяжело — проиграли ЦСКА, трудно было
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями в преддверии дерби с «Динамо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«С «Динамо» — исторически важный матч. Вспоминал моё первое дерби с «Динамо» [март 2019 года] в спартаковской футболке: я тогда не играл, но со скамейки видел гол Джикии со штрафного. Уже тогда понял, что с «Динамо» принципиальные матчи, по тому как настраивались в раздевалке, как кричали болельщики. Нужно побеждать! После сборных матчи идут тяжело. В прошлый раз проиграли ЦСКА, в следующий раз трудно было с «Химками», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 21 ноября. Начало — в 19:00 мск.
Игроки «Динамо» и «Спартака» – про настрой на дерби и немецких тренеров. Готовимся!
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