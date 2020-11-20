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Артета — о конфликте на тренировке: у меня очень плохое зрение

Артета — о конфликте на тренировке: у меня очень плохое зрение
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал сообщения СМИ о конфликте между защитником Давидом Луисом и полузащитником Даниелем Себальосом.

«У меня очень плохое зрение, и я не всегда вижу, что происходит вдали от меня. В тренировочном процессе высок уровень конкуренции, и маленькие недопонимания случаются много раз за день. Все эти вопросы решаются немедленно внутри команды, и говорить тут особо не о чем. Вот почему мы тренируемся за закрытыми дверями», — цитирует испанского специалиста Goal.com.

В этом сезоне английской Премьер-лиги Давид Луис провёл за «Арсенал» 5 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Дани Себальос, второй сезон подряд арендованный у мадридского «Реала», провёл в нынешнем сезоне АПЛ 7 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

22 ноября «Арсенал» на выезде сыграет с «Лидс Юнайтед» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

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