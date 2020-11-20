Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

На аукцион выставлена футболка форварда ЦСКА Шкурина с надписью «Жыве Беларусь»

На аукцион выставлена футболка форварда ЦСКА Шкурина с надписью «Жыве Беларусь»
Футбол / РПЛ 0

Футболка белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выставлена на благотворительный аукцион, проводящийся на сайте Ebay.

На игровой майке есть автограф футболиста и надпись «Жыве Беларусь». Сейчас за футболку предложено $ 600. Итоги торгов подведут через 9 дней.

Фото: скрин с сайта ebay.com

Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев ранее подтвердил, что футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока не сменится власть в стране. В социальных сетях появился пост на не подтверждённом аккаунте от имени Шкурина, в котором игрок отказался играть за национальную команду.

Шкурин перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно. В этом сезоне форвард провёл за «армейцев» 4 матча и забил один гол. Форвард выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо».

Фанаты ЦСКА скандировали «Жыве Беларусь!» после дебютного гола Шкурина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020