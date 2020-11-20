На аукцион выставлена футболка форварда ЦСКА Шкурина с надписью «Жыве Беларусь»

Футболка белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выставлена на благотворительный аукцион, проводящийся на сайте Ebay.
На игровой майке есть автограф футболиста и надпись «Жыве Беларусь». Сейчас за футболку предложено $ 600. Итоги торгов подведут через 9 дней.
Фото: скрин с сайта ebay.com
Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев ранее подтвердил, что футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока не сменится власть в стране. В социальных сетях появился пост на не подтверждённом аккаунте от имени Шкурина, в котором игрок отказался играть за национальную команду.
Шкурин перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно. В этом сезоне форвард провёл за «армейцев» 4 матча и забил один гол. Форвард выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо».
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