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Футре: когда пошли слухи об уходе Месси из «Барсы», подумал: «Надеюсь, он перейдёт в «Юве»

Футре: когда пошли слухи об уходе Месси из «Барсы», подумал: «Надеюсь, он перейдёт в «Юве»
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Паулу Футре поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Это два совершенно разных инопланетянина, они входят в число лучших игроков в истории футбола. Как левша я люблю Месси, но Криштиану — мой соотечественник, зверь, явление, и было бы несправедливо сказать, кто из них лучший. Они сделаны из разного теста. Тринкао обладает привилегией, которой могут похвастаться очень немногие, например, Семеду и Андре Гомеш.

Когда появились слухи об уходе Месси из «Барселоны», я подумал: «Надеюсь, он перейдёт в «Ювентус». Было бы наслаждением посмотреть на них в одной команде». Однако я всё-таки считаю, что Месси предназначен для «Барсы», и там он завершит карьеру", — цитирует Футре Mundo Deportivo.

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