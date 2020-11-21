В двух матчах 15-го тура РПЛ произошла замена арбитров
В двух матчах 15-го тура Российской Премьер-Лиги произошла замена арбитров из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус, сообщает официальный телеграм-канал Российского футбольного союза.
Вместо Виталия Мешкова судьёй матча «Ротор» – «Урал» назначен Владимир Москалёв, вместо Василия Казарцева в качестве VAR будет работать Евгений Турбин. В матче «Рубин» – «Ростов» Москалёва в роли VAR заменит Сергей Карасёв.
Встреча «Ротора» и «Урала» пройдёт в Волгограде завтра, 22 ноября. Начало — в 16:30 мск. Матч «Рубин» — «Ростов» намечен также на 22-е число. Начало — в 19:00 мск. Лидером Российской Премьер-Лиги является московский ЦСКА (31). В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» и «Спартак».
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