Ари на тренировке забил гол через себя. Форвард «Краснодара» не играл с марта

Нападающий «Краснодара» Ари на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что вернулся к тренировкам с командой.

«Возвращение к тренировкам и готовность к завтрашним распоряжениям тренера», — написал форвард. Ари также опубликовал видео, на котором он забивает гол через себя на тренировке.

В последний раз Ари выходил на поле в матче сезона-2019/2020 с «Сочи» (0:2), который состоялся 15 марта. Нападающий получил травму в конце марта.

Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард стал чемпионом России.